Мужчина поджег соседку, которая стала свидетелем преступления

В Ананьевском районе Одесской области 54-летний мужчина поджег свою 37-летнюю соседку из-за того, что та стала свидетелем ссоры и избиения жены.

Он облил ее бензином и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили соседи, которые услышали крики о помощи. С ожогами шеи, туловища и конечностей пострадавшую госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Происшествие случилось вечером 10 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 54-летний мужчина поджег свою 37-летнюю соседку, когда та заступилась за его жену

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"Пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и бросался на нее. Агрессивный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку", - рассказал начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Автор: od.npu.gov.ua Потерпевшая с ожогами шеи, туловища и конечностей в больнице. Состояние ее стабильно тяжелое

Подозреваемый в изоляторе временного содержания. Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в покушении на умышленное убийство и избрании меры пресечения.

В Киеве задержали двух подозреваемых, которые избили и подожгли 41-летнего мужчину. Злоумышленник с товарищем решили поквитаться с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючей веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.