Неизвестные срезали флаги на могилах героев АТО

Преступников до сих пор ищут. Фото: УНИАН

В Черновицкой обл. неизвестные срезали флаги над могилами двух погибших участников войны на Донбассе.

Событие произошло в с. Банилов Выжницкого р-на в ночь на 14 октября на сельском кладбище. Флаги срезали с могил погибших бойцов АТО Ивана Дияконюка и Александра Колотило, передает УНИАН.

Около двух могил злоумышленники оставили только деревянные шесты от флагов.

Родственники погибших написали заявления в полицию.

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Правоохранители внесли сведения к единому учету заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Пока причастных к совершению правонарушения не нашли.

Александр Колотило и Иван Дияконюк погибли на Луганщине в 2014 году во время выполнения боевых задач.