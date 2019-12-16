Неизвестные сожгли автомобиль одесского депутата

В Одессе подожгли автомобиль депутата. Фото: скриншот

В Одессе сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" Александра Ахмерова.

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, в 16:20 по ул. Артиллерийской. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, припаркованный внедорожник подожгли бутылкой с зажигательной смесью. В полиции информацию о поджоге машины депутата подтвердили.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля. А также проколол шины в 28 автомобилей.