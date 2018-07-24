Неизвестные пытали священника и его жену: требовали $ 10 тыс.

Грабители ворвались через окно в сельского священника и требовали деньги. Фото: https://wz.lviv.ua

В селе Локнистое Менского района Черниговской области неизвестные ворвались в дом к священнику. Пытали его с женой. Требовали $10 тыс.

"Грабители взломали окно и залезли в дом. В то время там были протоиерей Стефан Гавий, его жена и 6-летний внук. Ребенка закрыли в соседней комнате, а священника с женой связали, пытали, избивали и требовали деньги, - сообщили в пресс-службе полиции. - По словам священника, грабители требовали 10 тысяч долларов, о якобы наличии которых им сообщил наводчик. В доме нашли 11 тысяч гривен и серьги. Забрали их и убежали".

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Нападавшие скрылись на автомобиле священника, который бросили в Чернигове. Продолжается следствие.

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