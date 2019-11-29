Неизвестные похитили из банкомата 2 млн грн

Злоумышленники взорвали и ограбили банкомат. Фото: Нацполиция

В Первомайском Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили из него более 2 млн грн.

Инцидент произошел на улице Свитанковий около 3 часов ночи 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, никто из людей не пострадал.

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма похищенных средств составила более 2 млн грн.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками

В ночь на 28 ноября в Киеве на Крещатике ограбили офис Национального союза журналистов Украины.