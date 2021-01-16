Неизвестные похитили 22-летнего мужчину

Фото: zt.npu.gov.ua

В селе Болярка на Житомирщине 22-летнего мужчину похитили 3 незнакомцев. Отвезли в лесополосу, где избили и ограбили - отобрали деньги и ценные вещи.

Пострадавшему удалось добраться до полиции и заявить о преступлении, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мужчина рассказал, что несколько дней назад имел частное дело с одним из мужчин. Тому не хватило несколько сотен, чтобы рассчитаться за приобретенный у него товар. Поэтому вечером 15 января он привез долг. Но прогнозируемый несколькоминутный разговор затянулся. Мужчина приехал не один, а с товарищами, которые тоже захотели "пообщаться". Заявителя посадили в автомобиль и силой увезли в ближайшую лесополосу.

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"Потерпевший частично описал нападавших, мы собрали и проанализировали записи видеонаблюдения на определенных участках автодорог, провели другие мероприятия и уже через несколько часов имели понимание в отношении лиц подозреваемых. Двое из них задержали сегодня ночью в пгт. Пулино, третьего - утром в г. Новограде-Волынском", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Владимир Богатков.

Задержанные возрастом 31, 34 и 39 лет, ранее уже попадали в поле зрения местной полиции. У одного из них обнаружены и изъяты вещи пострадавшего.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемым за разбой грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Никополе Днепропетровской области четверо злоумышленников силой посадили мужчину в багажник, вывезли в другой район города и избили. Нападавшие отобрали у мужчины $8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля.