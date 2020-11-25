Неизвестные подбросили пакет с ртутью в исполнительную службу

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 567
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 756
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2349
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6444
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
5
7
3
3
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
Матери ни стало сразу. Ее сына пытались спасти: новые подробности ДТП на трассе
Матери ни стало сразу. Ее сына пытались спасти: новые подробности ДТП на трассе
Автобус протаранил 2 легковушки: кадры смертельного столкновения
Автобус протаранил 2 легковушки: кадры смертельного столкновения
Подъемный кран со стрелой разбил маршрутку - есть пострадавшие
Подъемный кран со стрелой разбил маршрутку - есть пострадавшие
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Видео
Все видео
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку
Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку
В Россию пытались вывезти незаконно вырубленые сосны
В Россию пытались вывезти незаконно вырубленые сосны
Пьяный мужчина напал на медиков "скорой" и покусал их
Пьяный мужчина напал на медиков "скорой" и покусал их
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 279
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 315
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 513
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 13:57

Неизвестные подбросили пакет с ртутью в исполнительную службу

  Комментировать
Неизвестные подбросили пакет с ртутью в исполнительную службу
Обнаружили подозрительную находку работники и сразу обратились в полицию Фото: dzvin.media

В Одессе в исполнительную службу подбросили пакет с ртутью.

Обнаружили пакет работники и сразу обратились в полицию, сообщили в ГУНП Одесской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале многоэтажки обнаружили 95 кг ртути

"В Малиновский отдел полиции поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличного почтового ящика в одном из конвертов было обнаружено подозрительное вещество. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по незаконной пересылке ядовитых веществ. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

В центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и почти 30 л ртути. Тайник устроили в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и гранат, сотрудники СБУ изъяли 2 электродетонатора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные подбросили пакет с ртутью в исполнительную службу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 22698
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12105
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 11205
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 7893
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 5130
Происшествия
Опасное селфи: двух парней, которые вылезли на крышу вагона ударило током
Опасное селфи: двух парней, которые вылезли на крышу вагона ударило током Просмотров: 18
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
4
 Просмотров: 198
Развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле: разоблачили 56-летнего извращенца
Развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле: разоблачили 56-летнего извращенца Просмотров: 441
В Вишневом под Киевом исчезла несовершеннолетняя
В Вишневом под Киевом исчезла несовершеннолетняя Просмотров: 189
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
10
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Голосов: 1231
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть