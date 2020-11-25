Неизвестные подбросили пакет с ртутью в исполнительную службу

Обнаружили подозрительную находку работники и сразу обратились в полицию Фото: dzvin.media

В Одессе в исполнительную службу подбросили пакет с ртутью.

Обнаружили пакет работники и сразу обратились в полицию, сообщили в ГУНП Одесской области.

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"В Малиновский отдел полиции поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличного почтового ящика в одном из конвертов было обнаружено подозрительное вещество. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по незаконной пересылке ядовитых веществ. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

В центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и почти 30 л ртути. Тайник устроили в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и гранат, сотрудники СБУ изъяли 2 электродетонатора.