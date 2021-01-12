Неизвестные побили окна в столичном метро

В Киеве неизвестные разбили окна в четырех поездах метро.

Метро Киева сообщает об этом в Facebook.

Акт вандализма произошел с 19:00 до 19:30 между станциями Дарница и Черниговская на Святошинско-Броварской линии.

"Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

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В Киеве 12 января мужчина упал на посадочную платформу трамвайной остановки возле станции метро Черниговская. На место происшествия вызвали скорую помощь, сообщил КП "Киевпастранс".