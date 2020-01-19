Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге обрисовали памятник. Фото: Twitter

В Кривом Роге Днепропетровской обл. неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста.

Злоумышленники закрасили красной краской слова о местных евреях, погибших во время геноцида, сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Инцидент произошел за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Надеюсь, правосудие восторжествует", - отметил посол.

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Он обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.

В Вышгороде неизвестные осквернили могилу волонтера евромайдан Владимира Мельничука. Сообщила об этом пресс-служба полиции Киевской области.