Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге Днепропетровской обл. неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста.
Злоумышленники закрасили красной краской слова о местных евреях, погибших во время геноцида, сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
Инцидент произошел за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Надеюсь, правосудие восторжествует", - отметил посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На могиле героя АТО сожгли государственный флаг
Он обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.
В Вышгороде неизвестные осквернили могилу волонтера евромайдан Владимира Мельничука. Сообщила об этом пресс-служба полиции Киевской области.
Комментарии