Неизвестные ночью взорвали отделение банка

В Днепре ночью неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка".

Взрыв произошел на проспекте Александра Поля, пишет Информатор. Обошлось без пострадавших.

Фото: dp.informator.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В жилом доме прогремел мощный взрыв фейерверков. Есть жертвы

Местные жители рассказали, что взрыв произошел около 3:20. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.

Лица ответственных за произошедшее пока не установили. Подробности выясняют полицейские.

В Днепропетровской области задержали четырех мужчин, которые взорвали банкомат и забрали из него почти миллион гривен.