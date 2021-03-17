Неизвестные ночью взорвали отделение банка

В Днепре ночью неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка".
Взрыв произошел на проспекте Александра Поля, пишет Информатор. Обошлось без пострадавших.
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Местные жители рассказали, что взрыв произошел около 3:20. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.
Лица ответственных за произошедшее пока не установили. Подробности выясняют полицейские.
В Днепропетровской области задержали четырех мужчин, которые взорвали банкомат и забрали из него почти миллион гривен.
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