Неизвестные ночью сожгли автомобиль журналиста

Владелец автомобиля связывает поджог со своей профессиональной деятельностью

В Одессе на Армейской на стоянке подожгли Volkswagen Touareg. Авто принадлежит 43-летнему местному жителю - журналисту и владельцу журнала "Судоходство".

Автомобиль загорелся на территории автогаражного кооператива около 1:00, рассказал владелец Александр Сивак, передает tsn.ua. Возгорание спасатели потушили в 1:28. От огня спасли расположеные рядом гаражи. Но машина журналиста сгорела дотла.

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На месте происшествия работали полицейские. Открыто уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Владелец автомобиля связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. За год журналист написал полицейским 5 заявлений об угрозах, поступавших в его адрес.

В Одесской области в поселке Великодолинское 3 мужчин избили главного редактора местного издания, когда тот снимал репортаж. Инцидент произошел в субботу, 17 октября. У пострадавшего - ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Речь идет о главном редакторе овидиопольского издания "Альтернатива.орг" Романе Варшанидзе. На него напали, когда он приехал в поселок Великодолинское на встречу с кандидатом на должность главы Великодолинского горсовета Юрием Никитинским.