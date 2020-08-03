Неизвестные избили волонтера и его брата

Избили волонтера Руслана Кошовенко. Фото: "Цензор.нет"

В Геническе Херсонской обл. неизвестные напали на волонтера Руслана Кошовенко.

Он написал в Facebook, что на Руслана с братом напали во время прогулки по набережной.

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"Мы увидели две группировки молодчиков, которые начали драться. И я включил стрим. Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу. Мой брат накрыл меня собой после чего и получил телесные повреждения. После мордобоя приехала полиция в развела всех. После схватки я поехал в отделение полиции, снял побои и написал заявление. Фото прилагаю. С нами все хорошо, но телефон я потерял", - написал Кошовенко.

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