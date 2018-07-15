Неизвестные избили детей на детской площадке - соцсети

В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.
"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.
После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.
Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в.
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В Гостомеле Киевской области председатель местного отделения партии УКРОП Николай Пасальский жестоко избил на улице женщину.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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