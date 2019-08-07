Неизвестные избили активистов, которые вызвали полицию в подпольное казино

В Днепре неизвестные избили активистов. Фото: Свободная Воля

В Днепре избили активистов, которые пришли в игорное заведение и вызвали полицию.

Инцидент произошел около 15:00 на перекрестке проспектов Поля и Пушкина, возле здания областного совета, передает Ракурс.

Как отмечается, активисты общественной организации "Движение Свободная Судьба" зашли в игорное заведение и вызвали полицию. Пока ждали следственно-оперативная группа, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и начали бить активистов.

По информации правоохранителей, активистов избивали 15 мужчин в масках. Они бросили петарду и применили пистолет, предварительно - травматического действия. Полиция по факту хулиганских действий открыла уголовное производство. После драки нападавшие скрылись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охранники с битами набросились на 14-летнего парня

В результате конфликта пострадали семь представителей общественной организации. На место происшествия приехало много "скорых".

Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России за драку с местными футбольными фанатами. Причиной стало выяснение отношений относительно нелегальной торговли сигаретами.