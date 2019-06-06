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четверг, 06 июня 2019 21:44

Неизвестные дерзко ограбили банкомат

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Неизвестные дерзко ограбили банкомат
В Рогане взорвали банкомат. Фото: полиция

В Харьковской области взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

"6 июня около 03.00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.

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Следователи возбудили уголовное производство. Осужденным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Трое неизвестных в Киеве взорвали банкомат Приватбанка на перекрестке улиц Кубанской Украины и Лесного массива. После этого преступники похитили 700 тыс. грн и убежали.

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Голосов: 1192
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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