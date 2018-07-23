Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям

В Тернополе мужчина стрелял по прохожим. Фото: Csc

В Тернополе 24-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим, а потом одного из них избил.

Отмечается, что ранее злоумышленник уже был судим. Об этом сообщает пресс-слуба местной полиции.

"Двое жителей Тернополя спокойно шли возле торгового центра "Орнава", как вдруг возле них остановился автомобиль, а из салона начали стрелять. К счастью, стрелок не попал в ребят, но те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда машина остановилась через несколько метров возле АЗС, парни подошли к водителю за разъяснениями ", - говорится в сообщении.

Однако, мужчина не стал ничего объяснять. Он схватил одного из парней за шею, брызнул в лицо слезоточивым газом, избил и уехал. Злоумышленника удалось задержать полиции, следователи открыли уголовное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный посреди улицы расстрелял 13 человек

Пострадавший юноша получил черепно-мозговую травму, а также рану лица.

В центре Львова неизвестный выстрелил в ногу девушке, которая играла на скрипке. Инцидент произошел возле Кафедрального собора в центре города.