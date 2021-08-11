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среда, 11 августа 2021 14:58

Неадекват с пистолетом угрожал женщине с ребенком на площадке

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В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком.

Инцидент произошел во дворе на детской площадке на ул. Тараскова 10 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: ch.npu.gov.ua
  В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком на площадке
В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком на площадке

"Женщина с ребенком были на детской площадке. Мужчина из-за детского шума на улице начал ссору. Из окна дома нецензурно выражался и угрожал женщине пистолетом", - рассказали в полиции.

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Мужчину задержали. Пистолет с измененной конструкцией изъяли и направили на экспертизу.

Автор: ch.npu.gov.ua
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На бульв. Даниила Галицкого в Тернополе мужчина устроил стрельбу. Заявил, что таким образом хотел успокоить детей на детской площадке. Полицейские установили, что мужчина вышел из бара. Проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух.

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Дата
11
августа

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