Неадекват с пистолетом угрожал женщине с ребенком на площадке

В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком.

Инцидент произошел во дворе на детской площадке на ул. Тараскова 10 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: ch.npu.gov.ua В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком на площадке

"Женщина с ребенком были на детской площадке. Мужчина из-за детского шума на улице начал ссору. Из окна дома нецензурно выражался и угрожал женщине пистолетом", - рассказали в полиции.

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Мужчину задержали. Пистолет с измененной конструкцией изъяли и направили на экспертизу.

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