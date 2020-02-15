Неадекват с гранатой захватил заложников

Фото: dn.npu.gov.ua

В Краматорске Донецкой области мужчина взял в заложники знакомую и ее 16-летнюю дочь вечером 14 февраля. Отсоединив чеку от гранаты, угрожал всех взорвать.

Злоумышленника задержали в ходе спецоперации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина сообщила, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей. Когда приехала полиция - злоумышленник отсоединил чеку и пригрозил всех взорвать. Он затолкал знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалась также жизнь девушки-подростка", - рассказали полицейские.

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Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. Для безопасности оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной.

Злоумышленник - житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.

Следователи открыли уголовное производство. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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