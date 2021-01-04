Неадекват облил бензином киоск и бросался с ножом на людей

В Одессе мужчина облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом.
Его задержали в Киевском районе патрульные и очевидцы, передает УНИАН.
Нарушителя заметили на улице Ильфа и Петрова. Он облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск и угрожал ножом прохожим.
В полицию обратилась женщина, мужчине которой он угрожал.
Заявительница описала внешность подозреваемого и показала, куда он сбежал. Пояснила, что за ним погнался ее муж.
Патрульные встретили мужа заявительницы, который бежал за нарушителем.
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"Совместными усилиями экипажа и неравнодушных гражданин задержали агрессивного мужчину и передали санитарам специализированной скорой помощи", - сообщили в управлении.
На место прибыли следователи для установления подробностей и обстоятельств происшествия.
В Одессе 4 мужчин напали на 25-летнего офицера полиции и его 17-летнего брата. Инцидент произошел около полуночи 20 ноября в Суворовском районе Одессы - на ул. Николаевская дорога.
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