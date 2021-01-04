Неадекват облил бензином киоск и бросался с ножом на людей

В Одессе задержали хулигана. Фото: Патрульная полиция

В Одессе мужчина облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом.

Его задержали в Киевском районе патрульные и очевидцы, передает УНИАН.

Нарушителя заметили на улице Ильфа и Петрова. Он облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск и угрожал ножом прохожим.

В полицию обратилась женщина, мужчине которой он угрожал.

Заявительница описала внешность подозреваемого и показала, куда он сбежал. Пояснила, что за ним погнался ее муж.

Патрульные встретили мужа заявительницы, который бежал за нарушителем.

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"Совместными усилиями экипажа и неравнодушных гражданин задержали агрессивного мужчину и передали санитарам специализированной скорой помощи", - сообщили в управлении.

На место прибыли следователи для установления подробностей и обстоятельств происшествия.

В Одессе 4 мужчин напали на 25-летнего офицера полиции и его 17-летнего брата. Инцидент произошел около полуночи 20 ноября в Суворовском районе Одессы - на ул. Николаевская дорога.