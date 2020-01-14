Не знаю, где был: что сказал в суде подозреваемый по делу Окуевой

Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Фото: hromadske.ua

Подозреваемый в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой Игорь Редькин полностью отрицает свою вину.

Об этом сказал на заседании Святошинского райсуда Киева сегодня, 14 января, где ему выбирают меру пресечения, передает hromadske.

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Он отметил, что не помнит, где он был 30 октября 2017 года – в день убийства Окуевой. Также не знает, откуда на автомате следы, которые, согласно ДНК-экспертизе, принадлежат ему.

"Откуда я знаю ... Говорят, в Москве кур доят", – ответил.

Он также отмечает, что в районе Глевахи, где произошло убийство, он давно не был.

Подозреваемого в причастности к убийству Амины Окуевой осенью 2017 года и покушения на ее мужа Адама Осмаева задержали 12 января. Он член преступной группировки и выходец из Дагестана. На оружии нашли его ДНК. С супругами добровольцев задержан знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.