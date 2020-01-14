Не знаю, где был: что сказал в суде подозреваемый по делу Окуевой

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 270
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 198
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 666
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2160
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2673
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3807
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17478
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
5
3
3
5
6
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
Рассказали подробности о гибели женщины под Киевом
Рассказали подробности о гибели женщины под Киевом
Под Киевом погибла женщина
Под Киевом погибла женщина
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Видео
Все видео
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Работники торгового центра Ocean Plaza показали последствия затопления
Работники торгового центра Ocean Plaza показали последствия затопления
На площади загорелся и умер мужчина
На площади загорелся и умер мужчина
Руководительница областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры
Руководительница областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2502
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1989
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2862
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3861
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 837
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 17:47

Не знаю, где был: что сказал в суде подозреваемый по делу Окуевой

  Комментировать
Не знаю, где был: что сказал в суде подозреваемый по делу Окуевой
Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Фото: hromadske.ua

Подозреваемый в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой Игорь Редькин полностью отрицает свою вину.

Об этом сказал на заседании Святошинского райсуда Киева сегодня, 14 января, где ему выбирают меру пресечения, передает hromadske.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Окуевой: эксперты проверили десятки образцов ДНК

Он отметил, что не помнит, где он был 30 октября 2017 года – в день убийства Окуевой. Также не знает, откуда на автомате следы, которые, согласно ДНК-экспертизе, принадлежат ему.

"Откуда я знаю ... Говорят, в Москве кур доят", – ответил.

Он также отмечает, что в районе Глевахи, где произошло убийство, он давно не был.

Подозреваемого в причастности к убийству Амины Окуевой осенью 2017 года и покушения на ее мужа Адама Осмаева задержали 12 января. Он член преступной группировки и выходец из Дагестана. На оружии нашли его ДНК. С супругами добровольцев задержан знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не знаю, где был: что сказал в суде подозреваемый по делу Окуевой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку

Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста

Судный день отложили на 1 минуту

Президенты США, Украины и РФ сделали общее заявление

Заработало самое мощное информагентство в Украине

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и ванны: первое кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 27506
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 11907
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 8856
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 6714
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 6696
Происшествия
Убийство Окуевой: суд принял решение в отношении подозреваемого
Убийство Окуевой: суд принял решение в отношении подозреваемого Просмотров: 18
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
 Просмотров: 90
В Киеве три недели разыскивают 17-летнего парня с татуировкой
В Киеве три недели разыскивают 17-летнего парня с татуировкой Просмотров: 198
Работники торгового центра Ocean Plaza показали последствия затопления
Работники торгового центра Ocean Plaza показали последствия затопления
 Просмотров: 468
2-летний мальчик утонул в ванне
2-летний мальчик утонул в ванне 1 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
4
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1642
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua