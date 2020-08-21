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пятница, 21 августа 2020 15:50

Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице

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В городе Каменское Днепропетровской области уже неделю ищут родителей девочки, которую на улице нашли прохожие.

Ребенок не может назвать адрес и как зовут родителей. Об этом сообщили в Каменском отделе полиции.

"14 августа в полицию ее привели неравнодушные граждане. Ребенок называет себя Монохина Вероника, возраст 8 лет, адрес не знает. Возможное имя матери Алена", - сообщили в полиции.

Автор: facebook.com/PoliceKMSK
  В городе Каменское Днепропетровской области уже неделю ищут родителей девочки, которую на улице нашли прохожие. Ребенок называет себя Вероника Монохина
В городе Каменское Днепропетровской области уже неделю ищут родителей девочки, которую на улице нашли прохожие. Ребенок называет себя Вероника Монохина

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Сейчас ребенок временно находится городской больнице №6.

Автор: facebook.com/PoliceKMSK
  Посещают девочку полицейские. Передают для нее вещи первой необходимости, раскраски, цветные карандаши, сладости и игрушки
Посещают девочку полицейские. Передают для нее вещи первой необходимости, раскраски, цветные карандаши, сладости и игрушки

Полицейские ищут родных ребенка. Обращаются к жителям области с просьбой помочь найти родителей девочки или установить место ее проживания. Телефон следователей: 0(96) 586 94 41, 0(97) 715 19 60 или 102.

На ул. Вышгородской в ​​Подольском районе столицы прохожие нашли избитого мальчика. На вид ему 3 года, он не разговаривает. Ребенка доставили в больницу.

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Дата
21
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