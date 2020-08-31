"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.

Фото: npu.gov.ua

В Харькове полиция задержала 4 членов преступной группировки, которые требовали у мужчины $100 тыс. В случае неуплаты угрожали убийством ребенка.

В состав группировки входили местные жители в возрасте от 27 до 48 лет, среди которых - 2 выходцев из Кавказского региона. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" взял свою сожительницу, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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"К полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семьи, требовали возвращения 100 тысяч долларов. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты денег, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", - говорится в сообщении.

Организатора и его сожительницу задержали сразу после получения ими части денег - $35 тыс. По месту жительства взяли еще 2 участников группировки.

В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Харьковской области раскрыли организованную преступную группировку, которую возглавлял лидер по прозвищу Князь. Преступники занимались вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Банду собрал ранее судимый за убийство мужчина. В группировку входили бывшие правоохранители. Преступники оказали влияние на органы власти.