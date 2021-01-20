Не выходила с детьми на связь: женщину нашли в снежных сугробах

О том, что женщина после гостевания не вернулась домой полицейским сообщили ее дети Фото: poltava365.com

На Волыни женщина чуть не замерзла до смерти в сугробах снега.

О том, что женщина после гостевания не вернулась домой, полицейским сообщили ее дети. Они живут в Харькове и не смогли к ней дозвониться, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

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"Следственно-оперативная группа отделения полиции №1, Любомль, оперативно среагировала на вызов: разыскали мужа женщины, с которым она находилась в гостях, установили вероятный маршрут возвращения, "прочесали" окружающие территории. Гражданку обнаружили на одной из улиц села, она лежала в сугробе снега, как выяснилось впоследствии, где-то около часа. На место полицейские вызвали "скорую". Пока медики доезжали до места, правоохранители совместно с односельчанами доставили женщину домой и оказали ей первую медицинскую помощь ", - сказано в сообщении.

Женщина в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает.

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