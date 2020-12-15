Не там припарковался: мужчина проломил голову незнакомцу

В Одессе арестовали 29-летнего мужчину, который проломил голову незнакомцу. Фото: 24tv.ua

В Одессе 29-летний мужчина проломил голову незнакомцу.

Подозреваемый сначала ругался с водителем, который оставил иномарку во дворе многоэтажки. Когда мужчине не хватило слов, он бросился с кулаками на водителя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина повалил водителя на землю и кирпичом ударил по голове, сломав череп и травмировав глаз. Чтобы избежать ответственности, несколько месяцев скрывался от следствия в Николаевской области. Однако беглеца разыскали и задержали", - рассказал следователь Приморского отдела полиции Сергей Романчук.

Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до 8 лет заключения.

Нарушителя правил парковки в Киеве с помощью фотографии пытались привлечь к административной ответственности. На фото видно внедорожник Mercedes, что припарковали на пешеходном переходе. Также четко видно разметку, дорожный знак и номер автомобиля. Заявление правоохранители рассматривали 23 дня. После этого ответили, что ничего сделать не могут из-за отсутствия доказательств. В полиции посоветовали в случае выявления подобных нарушений звонить по номеру 102.