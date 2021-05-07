Не сразу поняли, что пылает: свидетель о смертельном пожаре в офисном центре

В Виннице горел офисный центр. Погибла 21-летняя женщина. Фото: t.me/dsns_telegram

В масштабном пожаре в Виннице, где 6 мая горело помещение офисного центра, погибла 21-летняя женщина. Она мастер-бровист, работница одного из офисов.

Очевидно, работники не сразу поняли, что здание горит. Люди почувствовали запах гари и выбегали из помещения в панике, когда сильно разгорелось, по словам свидетелей.

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"Мы почувствовали запах проводки, и сразу выбежали. Видим, пожарные едут и крыша горит. Мы почувствовали запах в офисе в помещении, мы были на первом этаже", - рассказывает работница офиса Рина Софиева, передает ТСН.

Очаг возгорания и причину пожара на месте устанавливают сотрудники специальной лаборатории. Предполагают, что загорелся кондиционер или вентилятор.

Офисное здание на ул. Бевза, 34 в Виннице загорелось 6 мая около 12:34. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе. В 14:11 пожар локализован. К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.