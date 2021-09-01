Не пропускали "скорую". Ребенок едва не погиб из-за человеческого равнодушия

В Николаеве из-за человеческого равнодушие едва не погиб ребенок. Автомобиль скорой с включенными спецсигналами не пропускали другие водители. В салоне спецтранспорта в этот момент находился тяжело больной 10-летний мальчик.
Скорой помогли патрульные, которые сопровождали медиков в детскую больницу, сообщают в патрульной полиции Николаевской области.
Ребенок находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у него произошла остановка сердца. Мальчика удалось реанимировать.
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В детском лагере "Буревестник" на побережье Азовского моря, умерла 15-летняя девочка.
Реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли. В больнице констатировали смерть девочки.
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