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среда, 01 сентября 2021 01:31

Не пропускали "скорую". Ребенок едва не погиб из-за человеческого равнодушия

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Не пропускали &quot;скорую&quot;. Ребенок едва не погиб из-за человеческого равнодушия
"Скорую" с ребенком, у которого остановилось сердце, не пропускали на дороге. Фото: 2day.kh.ua/

В Николаеве из-за человеческого равнодушие едва не погиб ребенок. Автомобиль скорой с включенными спецсигналами не пропускали другие водители. В салоне спецтранспорта в этот момент находился тяжело больной 10-летний мальчик.

Скорой помогли патрульные, которые сопровождали медиков в детскую больницу, сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

Ребенок находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у него произошла остановка сердца. Мальчика удалось реанимировать.

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В детском лагере "Буревестник" на побережье Азовского моря, умерла 15-летняя девочка.

Реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли. В больнице констатировали смерть девочки.

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