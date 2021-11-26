"Не понимает, как произошло ДТП" - что рассказал водитель фуры, раздавившей такси с людьми

Фото: khar.gp.gov.ua

49-летний водитель грузовика MAN, перекинувшийся на автомобиль такси в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.

Он не понимает, как произошла авария. Почему проигнорировал запрещенный сигнал светофора - не объясняет. Об этом рассказал во время допроса, сообщил на брифинге спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"На допросе водитель сказал, что не понимает, как произошло ДТП. Не объясняет, почему проигнорировал светофор. Никакой конкретики. То есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и перевернулось авто", - говорит Чубенко.

О мужчине известно, что он житель Запорожской области. Работает водителем и возит по Украине грузы. Машина ему не принадлежит. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

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Дело расследуют как нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Водителю уже сообщили о подозрении, сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Прокуроры будут просить для мужчины содержание под стражей.

"Водитель в госпитализации не нуждается, может участвовать в следственных действиях", - добавил Дмитрий Чубенко.

В настоящее время в больнице остаются три человека - два пассажира Chevrolet и водитель другого грузовика. Угрозы их жизням нет.

Авария произошла 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове. Там автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет на перекресток со стороны села Затишье вылетел грузовик MAN с полуприцепом. После столкновения MAN перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль такси Renault Logan. Его водитель и пассажиры погибли мгновенно. Сначала была информация, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже уточнили, что он находился под действием наркотических веществ.