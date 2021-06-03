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четверг, 03 июня 2021 19:20

Не пережил разлуки: мужчина закрылся в авто и поджег себя

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Вблизи села Жидичин Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто, в котором было тело человека.

Мужчина совершил самосожжение, установили полицейские. Двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином, сообщила старшая дознаватель сектора дознания Луцкого РВП Виктория Пихоцкая, передает 12kanal.com.

Автор: 12kanal.com
  На Волыни мужчина закрылся в авто и поджег себя
На Волыни мужчина закрылся в авто и поджег себя

Односельчане погибшего рассказали, что раньше его бросила жена. В Жидычине, где жил погибший, местные жители рассказали, что раньше мужчину бросили жена и сын. Также у него горел дом, соседи помогли ему восстановить. Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном. Потому злоупотреблял алкоголем.

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Староста села Жидичин Галина Матвиюк положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым.

"Погибший держал скот, собак разводил, лошади, никаких жалоб на него не поступало никогда", - говорит Галина Матвиюк.

Обстоятельства трагедии расследует полиция.

В Харькове 28-летний мужчина решил совершить самоубийство оригинальным способом. Он залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic. В обугленном остатке: сжег свой автомобиль, сжег RAVON R4 из соседнего бокса, а сам остался жив и обгоревшим и попал в больницу.

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Дата
03
июня

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