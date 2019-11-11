Не нашли часть черепа: жуткие детали о погибшем Дениса Чаленко

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

В деле о гибели школьника 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области выяснились новые детали.

Стало известно, что после ряда экспертиз некоторые фрагменты костей подростка исчезли. В частности - часть черепа, сообщает ТСН.

Также удалось установить хронологию событий того трагического дня. Около 17:20 Денис вышел из дома на тренировку. Выяснилось, он не посещал их в течение последних 3-х месяцев, но родители об этом не знали. Однако спортом он все же занимался и участвовал в каких-то уличных спаррингах.

С 17.23 до 17:50 он разговаривал с четырьмя абонентами - одной девушкой и тремя парнями. Что произошло дальше - загадка. Телефон парня резко замолчал. Он сам не попал в объектив ни одной уличной камеры. Время его смерти до сих пор не назвали.

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"Ребенка нашли мертвой на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 минут между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезда, они не сбивали этого ребенка. Ребенок лежал непосредственно между этими рельсами. И вот характер, локализация тех телесных повреждений, которые есть на ребенке, свидетельствуют об отсутствии ДТП", - заявил адвокат Владимир Билык.

Уже в ближайшее время собираются обнародовать результаты независимой экспертизы, которую проводили в Киеве по требованию родителей. Они надеются, что наконец узнают, как погиб их сын.

Родители погибшего в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко показали следы избиения на теле сына. Считают, что они вряд ли могли появиться от поезда. Эти следы могут свидетельствовать о его убийстве. В полиции пообещали расследовать смерть мальчика должным образом и приобщить к делу Генпрокуратуру.