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среда, 10 октября 2018 18:03

Не мог сказать, где мама: ночью прохожие нашли мальчика

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В ночь на 10 октября на ул. Малая, 3 в Запорожье прохожие нашли мальчика. На вид ему около 3-х лет.

Прятался под стенами жилого дома, пишет "Форпост".

Найденыш был тепло одет и имел опрятный вид. Однако никаких данных относительно места жительства, где его мама или имен родственников малыш назвать не смог.

Автор: forpost.media
  В Запорожье прохожие нашли мальчика. На вид ему около 3-х лет
В Запорожье прохожие нашли мальчика. На вид ему около 3-х лет

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Мальчика забрали в Днепровское отделение полиции, его родственников разыскивают.

В парке на бульваре Юрьева в Харькове нашли брошенного малыша. В кармане у него была записка с именем, фамилией и датой рождения.

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Дата
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