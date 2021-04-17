Не хотел выселяться: арендатор дома забил битой владельца

В Мариуполе на частном дворе произошел конфликт между арендатором и владельцем дома. Во время ссоры арендатор забил до смерти последнего. Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области 51-летний арендатор дома забил до смерти 41-летнего владельца. Между мужчинами возник конфликт во дворе 16 апреля.

Свидетели вызвали на место полицию и медиков. Но спасти мужчину не удалось, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"41-летний житель Мариуполя приехал к дому, который приобрел весной этого года. В это время в помещении находился 51-летний арендатор. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого арендатор нанес владельцу многочисленные удары самодельной битой. В результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи", - рассказали полицейские.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают свидетелей и все обстоятельства произошедшего.

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