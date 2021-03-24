Не брали в больницу, пока не начал кашлять кровью: в Египте скончался стоматолог из Украины

В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, волонтер Юрий Юрасюк. Жена медика считает, что в смерти виновата страховая компания, которая не настояла на лечении. Фото: facebook.com/oleg.jurasyuk

В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, волонтер Юрий Юрасюк. В начале марта он с женой Ольгой и двумя детьми отправились в Шарм-эль-Шейх к морю. Перед вылетом сдали ПЦР-тесты, они были отрицательными. Но уже через 3 дня после прилета на курорт мужчина заболел. При обследовании в госпитале у него обнаружили двустороннюю пневмонию. А на следующий день тест подтвердил коронавирус.

"Скорая" дважды отвозила его в больницу, однако каждый раз ему отказывали в госпитализации. 12 марта Юрию стало совсем плохо. Он начал кашлять кровью, тяжело дышал. Только тогда его забрали в больницу, и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. А вечером связь с ним пропала связь, пишет OBOZREVATEL.

Жена не могла добиться информации о состоянии здоровья Юрия.

"Страховая обещала, что узнает и свяжется со мной. Я обращалась в посольство Украины, но мне отвечали, что как только у них будет информация, со мной свяжутся. На самом деле, они вышли на меня только тогда, когда у Юрия начались необратимые процессы", - рассказала Ольга.

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Выяснилось, что Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Затем у него была остановка дыхания, его реанимировали. Но как следствие у мужчины пострадал головной мозг.

"Мы получили снимки, которые мне расшифровали нейрохирурги, они сказали, что шансов уже нет. 19 в марта мне сообщили о смерти Юры. Потом мне передали заключения из всех обследований, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации", - сообщила жена.

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он умер от острой сердечной недостаточности. В рапорте, который Ольга получила от египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус. Женщина хочет добиться правды, написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить рассмотрение в Украине. Женщина обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

Как рассказывают друзья, Юрий был прекрасным человеком и хорошим врачом-стоматологом. Он бесплатно лечил зубы многим детям погибших на Донбассе воинов. Занимался волонтерской деятельностью и не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.

В среду, 24 марта, тело Юрия должны доставить в Украину и похоронить.

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