Назывались полицейскими и выманивали деньги: задержали банду мошенников

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области задержали группу мошенников. В телефонном разговоре они представлялись полицейскими и требовали у людей деньги за якобы непривлечение их родственников к уголовной ответственности - от 4 до 12 тыс. грн.

За три месяца мошенники выманили у людей около 100 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В состав группы входили два жителя Львовской области в возрасте 34 и 37 лет. Старший из мужчин судим за совершение аналогичных преступлений. Сейчас в суде продолжается рассмотрение уголовных производств за совершение им ряда преступлений на Тернопольщине.

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"Около трех месяцев назад фигуранты приехали в Ивано-Франковск, чтобы наладить "бизнес". Действовали по схеме: в телефонном разговоре представлялись полицейскими и требовали у потерпевших деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родственников. Чтобы спасти своих близких, заявители соглашались и передавали деньги злоумышленникам. Почти во всех случаях пострадавшие - пожилые люди", - рассказали полицейские.

Мошенников задержали при въезде в город Галич, после совершения очередного преступления. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

В городе Березань Киевской области 23-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде". По указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и вінесла $3,5 тыс. - 97 тыс. грн, а также личные вещи. Деньги перекинула на банковские карточки сообщника, от вещей в дальнейшем избавилась.