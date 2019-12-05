Назвали вероятную причину смертельного пожара в колледже

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Об этом со ссылкой на спасателей сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете", - сообщил Куцый в Facebook.
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Здание колледжа построено в 1914 году и имело много конструкций и элементов из древесины и тростника, добавил он. Каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все простенки - в аварийном.
"Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции", - отметил председатель ОГА.
Утром 5 декабря в Одессу прибыл спецотряд спасателей. Они сегодня начать поиск тел жертв пожара в колледже экономики, права и ресторанного бизнеса.
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