Назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине

Причиной взрыва могла быть утечка газа. Фото: Нацполиция

Взрыв в клубе села Угринив Тернопольской области мог произойти из-за утечки природного газа.

Накануне газовики проводили ремонтные работы, во время чего сделали врезку в старую трубу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 УК "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

В с. Угрин на Тернопольщине произошел взрыв и пожар в клубе. В результате инцидента восемь детей получили ожоги.