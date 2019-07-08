Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево

Грязная вода стала причиной массового отравления детей в лагере "Салют". Фото: salutkoblevo.com

В лагере "Салют", что находится в Коблево, Николаевской области вода стала причиной массового отравления детей.

В водопроводе нашли опасную бактерию - энтерококки, сообщает ТСН.

Лагерь дезинфицируют. Его накануне закрыли.

Отдыхающих развезли по домам. Все они приехали сюда из разных городов Украины на бесплатный отдых за счет бюджета.

Эксперты в "Салюте" нашли нарушение санитарных норм. Детей заселили в не отремонтированном доме с трещинами и дырками.

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В летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине отравились дети. Симптомы отравления проявились у 30-ти детей. Они жаловались на боль в животе, тошноту и рвоту. В лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики.