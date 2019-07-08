Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево

 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, но она будет сорвана
Телемост - это талантливая кремлевская операция, но она будет сорвана
Просмотров: 234
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 558
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2781
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 522
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1062
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2187
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2179
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5787
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
8
5
4
3
4
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Разъяренный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по товарищах
Разъяренный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по товарищах
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП
В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП
Видео
Все видео
Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево
Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево
Появилось видео штурма ломбарда, в котором держали заложниц
Появилось видео штурма ломбарда, в котором держали заложниц
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1926
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 630
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1818
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1845
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2403
Колонка
06 июля 2019
2 Просмотров: 2070
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 12:46

Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево

  Комментировать
  Грязная вода стала причиной массового отравления детей в лагере "Салют". Фото: salutkoblevo.com
Грязная вода стала причиной массового отравления детей в лагере "Салют". Фото: salutkoblevo.com

В лагере "Салют", что находится в Коблево, Николаевской области вода стала причиной массового отравления детей.

В водопроводе нашли опасную бактерию - энтерококки, сообщает ТСН.
Лагерь дезинфицируют. Его накануне закрыли.

Отдыхающих развезли по домам. Все они приехали сюда из разных городов Украины на бесплатный отдых за счет бюджета.

Эксперты в "Салюте" нашли нарушение санитарных норм. Детей заселили в не отремонтированном доме с трещинами и дырками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовое отравление в лагере: 40 детей оказались в больнице

В летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине отравились дети. Симптомы отравления проявились у 30-ти детей. Они жаловались на боль в животе, тошноту и рвоту. В лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 56316
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 45920
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 43445
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 12573
Шикарная вилла и платье за 300 тысяч: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тысяч: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 10880
Происшествия
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 1467
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
8
 Просмотров: 4248
ГСЧС: за первую половину 2019 году в пожарах погибло более тысячи украинцев
ГСЧС: за первую половину 2019 году в пожарах погибло более тысячи украинцев Просмотров: 81
Авто разорвало и протащило 20 м: произошла жуткая авария
Авто разорвало и протащило 20 м: произошла жуткая авария Просмотров: 4032
Экологическое бедствие на Виннитчине: люди 2-ю неделю протестуют под стенами спиртового завода
Экологическое бедствие на Виннитчине: люди 2-ю неделю протестуют под стенами спиртового завода
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
6
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 515
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua