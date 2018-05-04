Назвали предварительные причины пожара и взрывов в Балаклее

В Минобороны рассматривают три возможные причины пожара, возникшего на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Фото - ДСНС

В Минобороны рассматривают 3 возможные причины пожара, возникшего на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

Первая из них - возгорание сухой травы в результате попадания под гусеницы пожарного танка одного из взрывоопасных предметов, который сдетонировал.

Вторая - попадание на сухую траву искры от выхлопной трубы пожарного танка.

Третья версия, которую рассматривают в Минобороны - воздействие солнца на взрывные предметы, которые находились на этой территории.

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Николай Шевцов отметил, что пожар возник в технической части, где не хранились боеприпасы. Однако там были боеприпасы, которые попали туда после предыдущих взрывов в 2017-м. Именно зачистку этой территории в это время и проводили 12 групп разминирования. Им на помощь прибыли 11 автомобилей и пожарный танк.

Также чиновник сообщил, что после взрывов в 2017 году на территории части остались около 10 тыс.т боеприпасов. На этот момент оттуда вывезли более 6 тыс. т.

На сегодняшний день угрозы для местных жителей из-за пожара нет.

По оперативной информации спасателей, пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован, тлеют только две очаги, взрывов нету. Пожар надеются ликвидировать до конца сегодняшнего дня.