Назвали предполагаемого убийцу украинки-миллионерши в Черногории

Активы Анастасии Лашмановой оценивают в более миллиона евро. Фото: NewsOboz

Черногорская полиция установила личность убийцы украинки Анастасии Лашмановой.

Об этом сообщает Novosti.rs.

Правоохранители ищут мужчину, который находился в отношениях с погибшей. По предварительной информации, он пошел на преступление из-за ревности.

Установить подозреваемого помогли камеры по периметру дома украинки. Мужчина на эмоциях зашел в помещение, дальше была ссора. После этого он ударил Лашманову ножом.

Следы крови на месте трагедии свидетельствуют, что женщина отбивалась.

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11 мая в черногорском Которе нашли мертвой гражданку Украины, бизнесвумен Анастасию Лашманову. Лашманова была директором нескольких компаний, руководила отелями и студией красоты. Активы украинки оценивают примерно в 105 млн евро.