Назвали первые версии масштабной аварии под Черниговом

Число жертв жуткого ДТП с маршруткой и грузовиком в Черниговской области возросло до 12.
Причин аварии может быть две: скользкая дорога или нарушение правил дорожного движения водителями, сообщили черниговские спасатели, передает "Сегодня".
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"Участок трассы, где произошла авария, не считается опасным, там никогда не было концентрации ДТП", - говорят спасатели.
На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи Чернигова. Там грузовик не разминулся с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница.
Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.
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