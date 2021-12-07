Назвали первые версии масштабной аварии под Черниговом

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Число жертв жуткого ДТП с маршруткой и грузовиком в Черниговской области возросло до 12.

Причин аварии может быть две: скользкая дорога или нарушение правил дорожного движения водителями, сообщили черниговские спасатели, передает "Сегодня".

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"Участок трассы, где произошла авария, не считается опасным, там никогда не было концентрации ДТП", - говорят спасатели.

На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи Чернигова. Там грузовик не разминулся с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница. Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.