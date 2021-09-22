Назвали основные версии покушения на Шефира

Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: npu.gov.ua

Основными версиями расстрела авто помощника президента Сергея Шефира является государственная деятельность потерпевшего с целью давления на высшие эшелоны власти, дестабилизация политической ситуации в стране.

Не исключается причастность к покушению спецслужб иностранных государств. Об этом во время брифинга 22 сентября сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Отрабатывается ряд версий. Продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные мероприятия", - сказал Клименко.

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Цель покушения была не напугать, а убить, добавил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Команду президента не запугать. Начатые реформы будут продолжены, включая связанные с борьбой с криминалитетом", - сказал Монастырский.

Говорит, что раненный водитель успел сообщить правоохранителям точное место нападения. Авто обстреляли на том участке дороги, где нет сотовой связи и камер видеонаблюдения. Водитель из-под пуль "летел" на большой скорости с поврежденным колесом, фактически на диске.

Водителя прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Лес, где была засада, прочесывают нацгвардейци. К расследованию дела подключилась СБУ.

ЧП произошло на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области 22 сентября, когда помощник президента Сергей Шефир ехал на работу. Стреляли, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62. Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал. Полицейские перевезли его в безопасное место.