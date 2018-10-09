Назвали основную версию взрывов на арсенале под Ичней

Следствие рассматривает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ичне действия диверсионной группы РФ. Фото - Facebook

Следствие рассматривает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ичнb на Черниговщине действия российской диверсионной группы. Об этом на совещании в ситуационном центре заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, - действия диверсионной группы РФ", - отметил Аброськин.

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Служба безопасности кроме диверсии рассматривает другие версии. Об этом ведомство отчиталось президенту Петру Порошенко 9 октября.

"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 17.00 зарегистрированы 54 факта, связанные со взрывами на территории пгт Дружба. Это сообщения о повреждении и разрушении домов, факты обнаружения боеприпасов и 5 сообщений о похищении имущества или мародерства. Последние пока не подтвердились.

Ситуация на арсенале под Ичней на Черниговщине позволяет в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории.