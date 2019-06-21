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пятница, 21 июня 2019 07:42

Назвали основную версию гибели Тымчука

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Назвали основную версию гибели Тымчука
Основная версия гибели депутата Дмитрия Тымчука - самоубийство. Фото - Патриоты Украины

Основная версия гибели народного депутата Дмитрия Тымчука - самоубийство.

Однако официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов свидетелей и получения результатов предназначенных судебных экспертиз. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По показаниям близких, последнее время погибший был в депрессивном состоянии. А последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она, передает "Громадське".

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, баллистическую и другие.

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"Мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимець подтвердила, что в квартире было два человека - погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было.

Народного депутата Дмитрия Тымчука нашли мертвым днем ​​19 июня. Среди версий гибели депутата - убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. 20 июня сообщалось, что в квартире, где нашли тело депутата, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

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Дата
21
июня

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