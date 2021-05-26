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среда, 26 мая 2021 09:41

Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля

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Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один пассажир погиб. Еще пятеро и пилот в больнице. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Причиной падения воздушного шара в Хмельницкой области, в результате чего погиб один из пассажиров, могла стать погода.

Ветер был настолько сильный, что даже опытный пилот не смог совершить посадку. Такую одну из версий полиции сообщил Gazeta.ua начальник ГУНП области Руслан Герасимчук.

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"Все пассажиры и пилот были трезвые и не употребляли наркотиков. Это подтвердили экспертизы, они уже есть в материалах уголовного производства. Окончательные причины трагедии устанавливаем", - говорит Герасимчук.

В больницах Хмельницкой области остается трое пострадавших пассажиров шара. 28-летнего пилота перевезли на операцию в Киев.

Трагедия произошла 22 мая примерно в 20:45 вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. Пилота зовут Игорь Гардашник. Он - сын организатора фестиваля и президента Федерации воздухоплавания Вячеслава Гардашника.

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