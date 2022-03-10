Назвали количество погибших гражданских в Луганской области с начала войны

Обстрелами повреждены или полностью разрушены 224 здания. Фото: t.me/luhanskaVTSA

За две недели войны от обстрелов российских оккупантов в Луганской области погибли 34 человека, восемь из них за последние сутки.

Обстрелами повреждены или полностью разрушены 224 здания. Из них 109 – в течение недели, 38 – за последние 24 часа, – сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"️За это время враг около двухсот раз открывал огонь в нашу сторону. В последнее время, в основном, россияне обстреливают артиллерией и "Градами" многоэтажки Северодонецка, Лисичанска, Рубежного – бьют по беззащитным гражданам", – заявил Гайдай.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.