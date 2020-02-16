Назвали имена захваченных ФСБ украинских рыбаков

Украинские рыбаки, которых вместе с судном накануне, 15 февраля, сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму захватили в Азовском море, являются жителями села Райнивка Приморского района Запорожской области.

Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник, сообщает "Укрінформ"

"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - сообщил нардеп.

Имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

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15 февраля в СМИ появилась информация, что ФСБ России в оккупированном Крыму захватило в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного".