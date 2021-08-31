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вторник, 31 августа 2021 18:23

Насмотрелись фильмов: 15-летние братья-близнецы зверски расправились со случайной прохожей
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В Ровно двое подростков напали на случайную перехожую. Один из них трижды ударил женщину ножом в спину.

Случилось это на ул. Черновола 31 августа примерно в 09:00, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Потерпевшая - 42-летняя местная жительница. Ее с непроницаемыми ножевыми ранениями госпитализировали.

Фото: Нацполиция

Полицейские разыскали нападавших. Они находились дома. Ими оказались двое 15-летних братьев-близнецов. Их доставили в полицию, где они в присутствии родителей общались со следователями. Парню, который бил женщину ножом, сообщили о подозрении.

"Одна из версий совершенного - подростки смотрели запрещенные фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами. Брат задержанного пока проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях", - рассказал начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

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Вскоре в сети распространили видео нападения на ровнянку.

На кадрах видно, как женщина идет по улице и говорит по телефону. Мимо проходят двое парней. Один из них, дождавшись, пока женщина сделает несколько шагов, нападает сзади и наносит несколько ударов ножом в спину. После этого подростки убегают.

Четверо подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе. Возраст школьников от 11 до 15 лет. Подростков нашли после того, как в соцсети попало видео избиения.

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Дата
31
августа

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