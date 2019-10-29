Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет

В Черновицкой области раскрыли изнасилование с убийством 11-летней давности. Фото - volodymyrets.city

В Черновицкой области задержали мужчину, который изнасиловал и убил 65-летнюю женщину в одном из сел Сокирянского района.

Преступление произошло в апреле 2008 года. На тот момент задержанному было 22 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На теле потерпевшей полицейские обнаружили многочисленные синяки и ссадины, а также колото-резаные ранения в области шеи. Перед убийством пенсионерку изнасиловали. По результатам проведенных следственных действий сразу установить личность преступника не удалось. При вскрытии тела погибшей обнаружено чужеродные для нее биологические следы, оставленные преступником во время изнасилования. Впоследствии, благодаря качественно проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизе, ДНК-профиль этих биологических следов был установлен", - рассказали полицейские.

В течение 11-ти лет следователи и оперативники устанавливали личность преступника, проводя значительное количество следственных действий и судебных экспертиз. В частности, проверяли круг определенных лиц на причастность к совершению преступления и постепенно этот круг расширяли.

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В прошлом году в перечень лиц попал и один из односельчан погибшей. В 2008 году он проживал неподалеку от ее дома, а потом женился и переехал в другую область.

"У него отобрали биологические образцы. Выделенный из них ДНК-профиль совпал с тем, который обнаружили при вскрытии жертвы. Чтобы убедиться в правильности сделанных выводов, проведены повторные экспертные исследования, которые подтвердили точность предыдущих. Позже следователи установили ход событий в день преступления. Мужчина был пьян. Пришел ночью к потерпевшей, напал на нее с кулаками и против ее воли вступил в половые сношения. Сразу после этого злоумышленник нанес пенсионерке тяжкие телесные повреждения. В результате полученных травм она потеряла большое количество крови и умерла", - добавили полицейские.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Задержанному грозит пожизненное заключение.

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