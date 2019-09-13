Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление

В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы. Фото - hk.npu.gov.ua

Харьковчанин, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы, снял преступление.

У него изъяли мобильный телефон с соответствующим видео. Об этом заявил начальник Главного управления Наполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"У него в ходе проведения неотложных мероприятий, следственно-оперативных действий были изъяты доказательства того, что именно он совершил это преступление. Более того, у него был изъят телефон, на котором мы увидели видео, когда он снял свои преступные действия", - рассказал он.

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Насильнику вручили подозрение в совершении особо тяжкого преступления. И в ближайшее время изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы в Харькове задержали около 16:00 12 сентября. Напал на девушку накануне, когда она возвращалась из школы.