Нашли застреленными мужа и жену

В Одесской области нашли застреленными супругов. Подозревают убийство и самоубийство. Фото: npu.gov.ua

Утром 12 января в селе Виноградовка Болградского района Одесской области нашли застреленными супругов.

Предварительно, мужчина из охотничьего ружья застрелил жену, а потом себя. Об этом пишет odessitua.com со ссылкой на информацию от полицейских.

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Ружье изъяли и направили на экспертизу. Есть сведения, что оно было зарегистрировано владельцем.

Что стало причиной трагедии, устанавливают следователи.

В Киеве в квартире на ул. Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой. На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаная рана шеи и руки.