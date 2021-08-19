У границы с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника. Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 19 августа, около границы с Румынией нашли застреленным пограничника.

До этого он находился на дежурстве, сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

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"Произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника", - сказал Бровко, передает РБК-Украина.

Погибшему было 24 года. Обстоятельства случая выясняют правоохранители. Открыли уголовное производство, идет следствие.

В Черновицкой области во время службы застрелился 24-летний сотрудник пограничного отряда. Мужчина застрелился из штатного огнестрельного оружия. Трагедия произошла в населенном пункте Тереблече, в нескольких километрах от международного пункта пропуска "Порубное" украинско-румынской границы.